Les musées en Corée du Nord

La Corée du Nord possède quelque 300 musées et salles d'exposition. Le Musée de la révolution coréenne, entre autres, expose des reliques et des documents sur la lutte armée révolutionnaire antijaponaise de Kim Il-sung, ainsi que des archives liées aux activités du fondateur du pays et de son fils Kim Jong-il. Des objets relatifs aux réalisations du dirigeant actuel Kim Jong-un ont récemment été ajoutés. Les principaux musées sont concentrés sur la place Kim Il-sung, en plein cœur de Pyongyang, dans le but de promouvoir l'idéologie socialiste auprès du public.





« La Grande maison des études du peuple, la bibliothèque centrale du pays, domine la place Kim Il-sung. La galerie d'art coréenne et le Musée central d'histoire de Corée se trouvent, quant à eux, à gauche et à droite du lieu, tandis que le Musée du folklore coréen a été érigé au nord-est. [...] En Corée du Sud, les musées exposent et mettent en valeur leurs collections en veillant à offrir aux visiteurs une expérience culturelle riche et agréable. Dans le Nord, en revanche, les expositions se concentrent sur ce que le musée souhaite communiquer aux visiteurs, les thèmes abordés étant principalement la révolution et l'idéologie », explique le professeur Jang Kyung-hee du département de conservation du patrimoine culturel de l'université Hanseo.





Après l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, Pyongyang s'est retrouvé isolé politiquement. Pour ne rien arranger, il a été durement touché par des catastrophes naturelles et a traversé une période de difficultés économiques. Pour surmonter la crise, les autorités ont mis encore plus l'accent sur l'idéologie du juche lancée par Kim Il-sung. Les reliques ont été activement utilisées à cette fin.