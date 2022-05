Le quartier de Dongdaemun est un lieu qui témoigne de la culture coréenne et de l'histoire de la ville de Séoul. C'est donc tout naturellement que nous vous y retrouvons de nouveau ! Au rez-de-chaussée du marché de la paix, le Pyeonghwa sijang, se trouve une rue très appréciée des bouquineurs, la rue des livres d'occasion de Cheongyecheon.





ⓒ Elody Stanislas

Ce nom ne vous laisse pas indifférent car c'est le petit court d’eau qui traverse la ville. En vous en servant comme repéré, vous pourrez visiter les marchés et les ruelles les plus animés de la capitale. A la sortie 8 de la station de métro de Dongdaemun, vous repérez déjà le grand immeuble du marché de la paix. Longez-le pour profiter de ce qu’il reste de la rue des livres d’occasions. Si l’arrivée du numérique a rendu la vie difficile aux livres, la pandémie du Coronavirus a également contribué à la fermeture de certains stands. Mais certains heureusement, résistent tout de même.





ⓒ YONHAP News

C’est grâce à ces amoureux de la trace écrite que nous avons pu profiter quelques instants de l’ambiance. Discuter de tout et de rien avec les marchands, sentir l’odeur des vieux livres jaunis et laisser ses doigts glisser sur le papier vieilli par le temps. Les piles de livres se dressent comme des mini labyrinthes qui me rappelaient les cachettes fabriquées pour enfants, avec mes livres et mes draps. Peut être que ce n’est pas plus mal, cela donne à cette rue une intimité que l’on retrouve difficilement ailleurs et qu’ont seuls les amateurs de livres qui savent savourer. Espérons que cela dure.





ⓒ Kim Hong-ju