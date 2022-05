« L’art de vivre » : atelier d’art à la française pour les enfants sud-coréens

©Choi In-hee

Le mois de mai est le synonyme du mois de la Famille en Corée du Sud. La Journée des enfants, celle des parents, ou le jour des couples sont jalonnés tout au long du mois. Le 5 mai, nous célébrons la Journée des Enfants, créée en 1923 par Bang Jeong-hwan, pionnier de la littérature jeunesse et militant des droits des enfants. Notre invitée de la semaine, Choi In-hee, sortie de l’Ecole supérieur des beaux-arts de Clermont-Ferrand et mère de trois enfants, tient un atelier d’art à la française qui s’appelle « L’art de vivre » et ouvre les enfants sud-coréens à une certaine forme de liberté d’esprit.

©Choi In-hee

Choi In-hee a su adapter le programme de l’Ecole des beaux-arts, ces fameuses écoles d’arts nationales françaises, à différents cours selon l’âge de ses élèves. Ces classes sont composées d’ateliers création, de leçons de dessin, de références artistiques, et d’activités diverses. Et tout cela pour stimuler la créativité des enfants. Ces cours réservés aux plus de six ans visent à rendre autonome les enfants, en les laissant choisir leur sujet de production et en leur donnant une réelle liberté d’expression. En effet, son éducation en France l’a conduite à transmettre ces méthodes aux jeunes sud-coréens.





©Choi In-hee