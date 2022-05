École de police (10) 미안하지도 않냐?

Dialogue

박민규: 지금 나가면. 보고한다.

Park Min-gyu : Si tu sors, je dois le signaler.





강선호: ...!

Kang Seon-ho : ... !





박민규: 점호 후, 무단외출 벌점 30점.

Park Min-gyu : Après le couvre-feu, une sortie sans permission,

c’est trente points de pénalité.

중근신인 건 알지?

Tu sais que c’est une faute gravement punie ?





강선호: 하...

Kang Seon-ho : Hum...





박민규: 니 멋대로 구는 거...

Yoo Dong-man : Tu fais toujours ce que tu veux...

강희한테 미안하지도 않냐?

Tu ne te sens même pas désolé pour Kang-hui ?





L’expression de la semaine

미안하지도 않냐? : Tu ne te sens même pas désolé ?





Cette expression s’utilise lorsque l’on demande à son interlocuteur s’il ne se sent même pas désolé pour sa manière d’agir ou de parler. De manière générale, c’est une façon d’exprimer des reproches sur un comportement inconvenant qui semble faire fi de la situation existante. Il y a une petite différence entre 미안하지 않냐? et 미안하지도 않냐? 미안하지 않냐? a pour but de demander si la personne ne se sent pas désolée alors que 미안하지도 않냐? rajoute le fait de demander si la personne n’a même pas conscience qu’elle devrait être désolée.





Ici, la particule 도 renforce ce qui est insolite, qu’il devrait être évident dans ce genre de situation de se sentir désolé et donc de demander pourquoi la personne ne ressent même pas ce sentiment. On est tellement surpris par cette réaction que cela pourrait revenir à dire 넌 속상하지도 않냐? tu ne te sens même pas affecté ?





Exemples

① 가: 나 왔어.

나: 너 기다리느라고 밥도 못 먹고 있었는데 미안하지도 않냐?

A : Je suis là.

B : Je t’ai attendu, je n’ai pas mangé et tu ne te sens même pas désolé ?





② 가: 너 지금 뭐 하고 있니? 다들 바쁘게 준비하고 있는데 미안하지도 않냐?

나: 자꾸 문자가 와서 답 보내느라고.

A : Qu’est-ce que tu fais ? Tout le monde s’affaire pour les préparatifs et tu ne te sens

même pas coupable ?

B : C’est parce que je reçois sans cesse des messages auxquels je réponds.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Maintenant, à l’heure qu’il est 지금

- Sortir 나가다

- Si, quand, une fois que (으)면

- Faire un rapport sur quelqu’un 보고하다, 보고를 하다

- L’appel (à l’armée, dans les casernes) 점호

- Après후

- L’absence de permission 무단, absence, manque 무

- Une sortie 외출

- Le retrait de points, la perte de points 벌점, le point 점

- Trente en sino-coréen 삼십

- Le préfixe 중 lourd

- Renvoyer temporairement, suspendre 근신하다

- Un cas, une affaire 건

- Savoir, connaître 알다

- Le suffixe 지 qui marque l’interrogation

- Le pronom personnel sujet tu ou toi 니

- À sa guise 멋대로

- Le verbe se comporter, se conduire, agir 굴다

- Le suffixe는 qui s’ajoute au radical du verbe a pour fonction d’exprimer le présent

- 거 l’abréviation de 것, le fait que

- À quelqu’un, pour quelqu’un, de quelqu’un -한테