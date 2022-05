ASTRO publiera son 3e opus officiel le 16 mai

ASTRO va publier le 16 mai son troisième album studio intitulé « Drive to the Starry Road », un peu plus d’an après avoir publié son précédent album « All Yours ». C’est ce qu’a annoncé son label fantagio music sur ses réseaux sociaux officiels. Il s’agira du premier disque présenté cette année par ce boys band formé en février 2016 avec six garçons