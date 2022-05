Des groupes de musique indie sud-coréens débarquent aux Etats-Unis

ⓒ Korean Cultural Center New York

La popularité de la k-pop ne se limite plus aux girls band ou aux boys band connus pour leurs performances à couper le souffle. Surfant sur la vague hallyu de plus en plus de groupes de musique indie se lancent à l’international à l’image de Jannabi et Bye Bye Sea.





Ces deux groupes sont invités dans le cadre du « K-Indie Music Night » organisé le 27 juillet par le Centre culturel coréen à New York en collaboration avec le Lincoln Center for the Performing Arts. Avant de partir à la rencontre du public américain, Jannabi va publier dans trois jours, à savoir le 10 mai son nouvel album, presque 10 mois après la sortie de son 3e opus officiel « The Land Of Fantasy » composé de 13 morceaux.





Quant à Bye Bye Sea, il restera après son spectacle à New York pour participer au tournage d’un film documentaire produit par deux sociétés américaines Bock Pond Productions et Suddenly Picturess. Intitulé « I cross the sea with You », ce film immortalisera la première tournée américaine du trio masculin qui mène sa carrière musicale depuis 2009.