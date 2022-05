TikTok : #jungkook a été le hashtag le plus recherché pendant 20 mois

ⓒ Big Hit Music

Jung-kook confirme sa réputation de « roi du social », conservant le titre du hashtag individuel le plus recherché sur TikTok depuis maintenant 20 mois. En effet, #jungkook comptabilise à lui seul plus de 115 milliards de vues. Il s’agit d’un record absolu de tous les temps de la plateforme de vidéos courtes incontournable chez les jeunes.





Ce résultat est d’autant plus étonnant que le vocaliste de BTS n’a pas de compte TikTok personnel. Sur la seule année 2021, il a vu le nombre de vues associées au hashtag de son nom augmenter de 64 milliards. Ce n’est pas tout. Le membre du septuor se classe également au premier rang des idoles masculines de k-pop les plus recherchées non seulement sur Google mais aussi sur YouTube, et ce pour la cinquième année consécutive.