L'Inde en proie à une vague de chaleur record

ⓒ Getty Images Bank

Le printemps n’est pas encore terminé, mais certains pays d’Asie du Sud souffrent déjà d’une vague de chaleur historique. En Inde, en mars et avril derniers, ses dix Etats ont déjà vu leur température maximale dépasser 45°C, du jamais vu depuis le début de l’observation météorologique il y a 121 ans. Les lacs et les piscines regorgent de visiteurs, et les habitants s’installent à l’extérieur des maisons pour éviter la chaleur suffocante.





Ce dérèglement climatique n’est pas sans conséquence pour le secteur agricole du pays, le deuxième producteur de blé dans le monde. Sa récolte de cette année devrait chuter de moitié par rapport à l’année dernière.





La canicule inédite a également provoqué une coupure d’électricité massive sur tout le territoire. Le problème : en Inde, 70 % de l’énergie est produite à partir de charbon qui est justement accusé d’être responsable du réchauffement climatique, un cercle vicieux difficile à briser.