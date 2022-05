Musique et danse traditionnelles au Centre national Gugak

Le Centre national Gugak à Séoul présente, durant les mois d'avril et de mai, une série de concerts et de spectacles de musique et de danse traditionnelles, baptisée « Iligwanji », qui signifie « une approche unique et transcendante ».





Dans le cadre de cette série, cinq concerts ont déjà été donnés en avril par des maîtres du pansori, chant narratif avec tambour, et du sanjo, musique instrumentale en solo.





Pour le mois de mai, cinq autres concerts et spectacles sont prévus. Les 11 et 12 mai, deux concerts consacrés au pungryu, musique raffinée autrefois appréciée des nobles et des lettrés, seront donnés par des joueurs et des joueuses de gayageum, de geomungo, de haegeum, de danso et de piri. Du 17 au 19 mai auront lieu trois spectacles de danse traditionnelle de divers genres, tels que le « taepyeongmu », destiné à souhaiter la paix et la prospérité du pays, ou le « salpurichum » qui a pour but de chasser les mauvais esprits.





Date : du 11 au 12 et du 17 au 19 mai 2022

Lieu : Centre national Gugak à Séoul