L’histoire de Heungbu (VOD)

Il était une fois, deux frères, l’aîné Nolbu et le cadet Heungbu. Ils devaient partager les biens de leurs parents décédés, mais l’impitoyable Nolbu prit tout et chassa le cadet et sa famille du foyer, les mains vides.

Le printemps arriva et une hirondelle fit son nid sous le toit de la maison de Heungbu. Un jour, un gros serpent grimpa jusqu’au nid d’hirondelle.

« Va-t’en, vicieux serpent ! »

« Oh non, regarde ! L’un des poussins est tombé du nid. »

Heungbu fixa la patte de la petite hirondelle avec un morceau de tissu. Un mois plus tard, l’oiseau blessé devint assez fort pour voler tout seul...





Découvrez la suite de l’histoire dans « Il était une fois » qui vous permet d’explorer les contes populaires du pays du Matin clair.