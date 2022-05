L'avenue de l'ameublement du quartier de Nonhyeon

ⓒ YONHAP News

En nous baladant dans multiples quartiers de Séoul, nous avons l’opportunité de parcourir différents univers, des décors aux atmosphères qui varient en fonction de leurs histoires. Bien loin de la romance de la chasse aux trésors qu’illustrait le quartier de Dongdaemun, celui de Nonhyeon se dresse bien plus fier, symbole de la classe qu'il représente, faisant partie de l'arrondissement de Gangnam. C'est là qu’a eu lieu le mois dernier, le festival de Design Intérieur de Gangnam, et c’est dans cette même rue qu'est organisé celui de l’Ameublement de la rue du même nom à Nonhyeon.





ⓒ Elody Stanislas

Comme beaucoup de ruelles, de rues, d’avenues et de boulevards spécialisés que nous avons vus, elle est indiquée par un panneau d’indication unique. Un meuble ancien représenté dans un cadre. Puis elle s’étend entre deux stations, celles de Nonhyeon et de Hakdong. Ce n’est pas vraiment un lieu de balade, quoi que bien ombragé, il fait plutôt frais sous les arbres. Là sont rassemblés les meilleurs « showroom », ces magasins qui exposent des espaces de vie. Et il y en a pour tous les goûts et presque pour tous les portes-monnaie.





ⓒ Elody Stanislas

Ouvert de 9h à 20h tous les jours sauf le premier dimanche du mois, l’accès est également pratique, en bus ou en métro et les magasins disposent bien sûr d’excellents services de livraison. Grâce à des collaborations d’artistes, de designers et de grandes marques, la rue de l’ameublement de Nonhyeon sait se mettre en valeur et se vendre, en étant aujourd’hui encore un lieu incontournable du shopping au pays du Matin clair.





ⓒ Elody Stanislas