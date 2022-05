Cette semaine, notre regard et nos oreilles vont se tourner vers le Big 3 des labels K-pop, c’est à dire les trois plus importantes agences musicales du pays que sont SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainement. Vous n’êtes pas sans savoir que Big Hit, devenu HYBE, domine désormais l’industrie de la K-pop grâce au succès phénoménal de BTS mais ce sera l’objet d’une autre émisssion. C’est bien l’histoire des trois plus importantes et anciennes maisons de disque K-pop qui vous sera racontée, celles qui ont participé à forger l’image de ce genre musical et à propager la hallyu au-delà des frontières.





ⓒ SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment

Le nombre d’excellents groupes sous le giron de SM, YG et JYP donne le vertige. Leur savoir faire n’est plus à prouver pour dénicher et former des artistes et en faire de véritables stars. Même si leurs productions peuvent paraître commerciales et dénuées d’authenticité pour certains, il faut souligner qu’elles sont avant tout le fruit d’une combinaison de talents à tous les niveaux, de l’écriture des chansons au marketing en passant par la préparation des idoles et les représentations scéniques. Connaitre l’histoire de ces labels, c’est découvrir tout un pan de la culture populaire sud-coréenne.





ⓒ SM Entertainment, P NATION, JYP Entertainment

Fondée en 1995 par Lee Soo-man, SM Entertainment deviendra l’une des plus grandes entreprises de divertissement du pays. Maison de disques, agence artistique, management, production de concerts, SM s’occupe de tout et servira de référence aux labels K-pop tels que nous les connaissons aujourd’hui. L’arrivée en fanfare du boys H.O.T un an plus tard marquera le début d’une nouvelle ère.