École de police (11) 그게 무슨 소리야?

Dialogue

오강희: 그게 무슨 소리야?

Oh Kang-hui : De quoi vous parlez ?

똑바로 말해. 그게 무슨 소리냐고!

Soyez clair. Je vous demande de quoi vous parlez !





노범태: 나랑 통화중이었는데

갑자기 긴급체포라면서 선호를...

No Beom-tae :On était en ligne.

Et ils ont arrêté sans préavis Seon-ho.





L’expression de la semaine

그게 무슨 소리야? : De quoi tu parles ?





그게 est la forme contractée de 그것-이 qui a le sens de ça. 무슨 est un déterminant interrogatif qui se comprendra par quoi, que. On l’utilise lorsque l’on veut insister sur quelque chose d’inconcevable qui dépasse l’entendement. L’expression 그게 무슨 소리야? est employée pour demander quelque chose que l’on n’arrive pas à croire ou à comprendre, quelque chose qui dépasse sa compréhension. Dans la plupart des cas, c’est pour exprimer avec force un sentiment contrarié sur ce que l’on vient d’entendre.

En général, on emploie 무슨 parce qu’on veut en savoir plus sur un objet ou sur une affaire, mais ici, ce n’est pas dans ce sens-là. Par exemple, lorsque dans son entourage ou autour de soi, on entend quelque chose, si l’on dit 이게 무슨 소리야? cela voudra dire que l’on veut savoir ce que ça veut dire, d’où ça vient. Mais, dans le cas où l’on a du mal à croire ce que l’on a entendu, 이게 무슨 소리야? cela signifierait que cela ne correspondrait pas à la raison ou à quelque chose qui aurait pu se réaliser. Dans le cas où l’on ne saurait pas très proche de la personne à laquelle on s’adresse, à titre de renseignement, ce sera plus adapté de dire 지금 무슨 말씀을 하고 계시는 겁니까? De quoi parlez-vous ?





Exemples

① 가: 정미가 입원했대.

나: 그게 무슨 소리야? 조금 전까지 나하고 통화했는데.

A : Jeong-mi a dit qu’elle s’était fait hospitalisée.

B : De quoi tu parles ? On s’est téléphoné il y a peu de temps.





② 가: 컴퓨터가 고장인가 봐.

나: 그게 무슨 소리야? 새로 산지 일주일밖에 안 되는데.

A : L’ordinateur n’a pas l’air de marcher.

B : De quoi tu parles ? Cela fait seulement une semaine qu’on l’a acheté.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Clairement, précisément, correctement 똑바로

- Parler, dire 말하다, 말을 하다

- Le suffixe -냐고 pour marquer le style indirect interrogatif

- Le pronom de la première personne du singulier 나

- Avec, et 랑

- La communication téléphonique 통화

- En train de 중

- La copule이다 être

- La construction du passé avec la voyelle 어 et le ssang ㅆ, 었

- Le suffixe 는데 qui permet de préciser ou de marquer une opposition

- Soudainement, tout à coup 갑자기

- L’urgence, le besoin pressant 긴급

- L’arrestation 체포

- Le suffixe -라면서 (forme contractée de 라고 하면서) indique que l’action de parler était

en cours