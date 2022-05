Quelle star de la k-pop incarne le mieux la piété filiale ?

ⓒ POCKETDOL Entertainment

Le mois de mai est une période riche en jours importants comme la Journée des enfants et celle des parents célébrées respectivement le 5 et le 8 mai au pays du Matin clair. Le jour des parents est un moment idéal où les sud-Coréens font preuve de piété filiale envers leurs mamans et papas.





A l’occasion de cet événement qui rend hommage aux parents, Idol Chart a mené une enquête du 25 avril au 1er mai afin d’élire la star qui incarne le mieux cette philosophie confucéenne. Au total 74 485 internautes y ont participé afin de choisir une fille ou un fils dévoué à leurs yeux.





C’est Song Ga-in, la grande gagnante de la saison 1 de Miss Trot qui est arrivée en tête récoltant 39 % des suffrages. Elle a justement organisé un concert gratuit en ligne le 8 mai. Arrive ensuite Lee Chan-won qui faisait partie du top 3 de la première saison de « Mr. Trot » en 2020, avec 23 % des votes. En effet, l’interprète de trot âgé de 25 ans est très connu pour son dévouement envers sa famille.





La troisième place est occupée par Suga, rappeur des Bangtan Boys. Pour rappel, il a participé au titre phare du 9e album de Psy en tant que producteur tout en assurant son featuring.