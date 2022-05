Rocket Punch publie son premier single album au Japon

ⓒ woollim Entertainment

Rocket Punch va publier le 29 juin son premier single album au Japon. C’est ce qu’a annoncé son agence Woolim Entertainment. Le disque contiendra un nouveau single « Fiore » et le titre de son 2e mini-album « Bouncy » en deux versions : en coréen et en japonais.





Pour rappel, Rocket Punch a débuté le 7 août 2019 et est composé de six jeunes filles dont une Japonaise Juri, ancienne membre de AKB48. « Bubble Up ! », son premier EP sorti en août 2020 dans l’archipel, s’est hissé au 9e rang du classement d’Oricon et s’est emparé de la 1re place du classement d’iTunes Top k-pop album au Japon. Son titre phare éponyme a été même utilisé comme morceau de clôture de « Downtown DX », une célèbre émission de divertissement sur la chaîne japonaise Nippon TV.