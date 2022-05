Bande originale d’« Ecole de police » (1)

La bande originale d’« Ecole de police », une série télévisée à succès de la chaîne KBS 2 TV, compte 22 morceaux.





Diffusée les lundis et mardis du 9 août au 5 octobre 2021, « Ecole de police » se déroule avec trois principaux personnages dont Yoo Dong-man, officier de police depuis vingt ans. Ce professeur de l’école de police enquête sur la cybercriminalité avec son étudiant Kang Seon-ho, génie de l’informatique et ancien hacker.





Ces deux protagonistes sont respectivement joués par Cha Tae-hyun et Jin-young qui est également reconnu comme compositeur et chanteur. Pour rappel, ce dernier a d’abord fait ses débuts au sein de B1A4 en 2011. Ils partagent l’affiche avec Jung Soo-jung, alias Krystal. La membre du girls band f(x) incarne Oh Kang-hee, une jeune étudiante qui rêve de devenir officier de police.





L’album de la bande originale de ce drama dont le taux d’audience maximal a dépassé les 10 % est présenté en deux CD avec 22 morceaux. Et son titre phare « Winners » est interprété par Han Seung-yun, qui a fait ses débuts en 2012 au sein de LUNAFLY.