Lee Mi-ja poursuit sa tournée nationale à Ulsan

Date : le 21 mai 2022

Lieu : le centre de culture et d’art à Ulsan





Une figure emblématique de la musique populaire sud-coréenne montera sur scène. Lee Mi-ja qui mène sa carrière musicale depuis 1959 se produira en concert le 21 mai au centre de culture et d’art à Ulsan situé dans la province de Gyeongsang du Sud.





Il s’agit d’un spectacle organisé afin de célébrer la carrière exceptionnelle de plus de six décennies de « la reine de l’élégie ». Depuis 2020, l’interprète de trot ayant jouit d’une forte popularité dans les années 1960 et 1970 parcourt le pays dans le cadre de sa tournée nationale baptisée « 60 ans de vie pour le chant ».





L’un des records qui illustrent sa popularité est celui établi avec « La dame aux camélias » publié en 1964 qui est resté en tête du hit-parade sud-coréen pendant 35e semaine d’affilée. Son concert est particulièrement apprécié en mai, à savoir « le mois de la famille » au pays du Matin clair.