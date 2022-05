V.O.S et Riaa donneront un concert collectif

Date : le 11 juin 2022

Lieu : Yeoncheon Art Hall





Un spectacle à ne pas manquer si vous aimez la k-pop des années 1990 et 2000. Riaa ayant débuté en 1996 avec son premier disque « Diary » montera sur scène le 11 juin au Yeoncheon Art Hall situé dans la province de Gyeonggi.





La vocaliste, de son vrai nom Kim Jae-won, partagera la scène avec le trio masculin V.O.S qui a lancé sa carrière en 2004 avec son premier album « The Real ». Durant 80 minutes, quatre musiciens interpréteront leurs plus grands hits et proposeront des scènes de collaboration inédites.





Afin de rendre le concert accessible, le prix d’une place est fixé à 20 000 wons (15 euros) pour les sièges situés au rez-de-chaussée et à 10 000 wons (7,5 euros) pour ceux situés au premier étage.