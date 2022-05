Hong Kong arrête brièvement le cardinal pro-démocratie Joseph Zen

ⓒ YONHAP News

A Hong Kong, le cardinal pro-démocratie Joseph Zen a été arrêté puis libéré sous caution.





La police hongkongaise a mis en détention l’ecclésiastique de 90 ans mercredi dernier avec trois autres personnes en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Elle les soupçonne d’avoir mené une « collusion avec des forces étrangères ».





Joseph Zen, ardent défenseur de la démocratie de Hong Kong a joué un rôle actif dans le mouvement des parapluies en 2014 et la manifestation anti-gouvernementale en 2019. L’évêque émérite et d’autres individus arrêtés ont été relâchés sous caution quelques heures plus tard.





Cette arrestation intervient trois jours après l’élection de John Lee, ancien ministre de la Sécurité pro-chinois au poste de chef de l’exécutif.