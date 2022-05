Un couple indien poursuit son fils et réclame de lui donner un petit-enfant

ⓒ YONHAP News

Un couple indien a porté plainte contre son fils et sa belle-fille pour ne pas leur avoir donné de petit-enfant après six ans de mariage. D’après ANI News, le fonctionnaire retraité de 61 ans, Sanjeev Prasad, a indiqué que lui et sa femme avaient dépensé la plupart de leurs économies pour la formation de pilote de son fils aux Etats-Unis, et qu’ils étaient malheureux car ils n’avaient toujours pas de petits-enfants.





Les parents ont réclamé à leur fils d’avoir un bébé peu importe le sexe d’ici un an. Sinon, ils lui demanderont de rembourser 50 millions de roupies indiennes, soit 620 000 euros. Le montant inclut les frais d’étude, le coût du mariage dans un hôtel cinq étoiles et le prix de la voiture qu’ils lui ont offerte.





Le tribunal a prévu l’instruction demain pour écouter les avis de chaque partie.