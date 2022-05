Une raie géante de 4 mètres pêchée dans le Mékong

ⓒ YONHAP News

Une raie géante longue de 4 mètres a récemment été attrapée dans le fleuve Mékong dans la province de Stung Treng, au Cambodge. Il a avalé un poisson plus petit qui avait mordu à l’hameçon.





Les pêcheurs ont immédiatement alerté « Wonders of the Mekong », fondation de la protection de l’écosystème, et ses scientifiques sont venus mesurer ce spécimen. Le poisson, d’une largeur de 1,85 mètre, pesait 180 kg. Rien que sa queue était longue de 2 mètres. Après les analyses, le poisson a été remis à l’eau.





Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), la raie du Mékong est l’espèce de poisson d’eau douce la plus grande et lourde au monde.