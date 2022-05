Spectacle du Ballet national de Corée

Le Ballet national de Corée présente un spectacle intitulé « History of KNB Movement Series » les 21 et 22 mai au Théâtre de Jeongdong situé dans le centre de Séoul.





Il s’agit d’une série d’œuvres chorégraphiques créées par des danseurs et des danseuses du Ballet national de Corée sous la direction artistique de Kang Sue-jin, dans le cadre d’un projet de formation de chorégraphes baptisé « KNB Movement Series », lancé en 2015.





Le spectacle est composé de six pièces : « Amadeus Concerto » de Song Jung-bin, « Empty House » de Lee Young-cheol, « Mannequin's Story » de Kang Hyo-hyung, « Quartet of the Soul » de Park Seul-ki, « Shining Star » de Park Na-ri et enfin « Hero » de Bae Min-soon.





Date : les 21 et 22 mai2022

Lieu : Théâtre de Jeongdongà Séoul