Le festival Danoje de Gangneung aura lieu du 30 mai au 6 juin dans les environs de la rivière Namdaecheon à Gangneung dans l’est de la Corée du Sud. Danoje est une fête traditionnelle vieille d’un millénaire qui se tient le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire.





Ce festival, inscrit au patrimoine culturel immatériel du pays en 1967 et au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2015, s’est déroulé dans un format réduit ces deux dernières années en raison de la crise de COVID-19. Cette année il retrouve enfin sa forme habituelle.





L’événement comprend un rituel chamaniste sur la crête de Daegwallyeong en l’honneur du dieu de la montagne et des dieux et déesses tutélaires, des spectacles de musique traditionnelle, de chants populaires, ainsi que de théâtre masqué Gwanno. L’une des attractions les plus populaires du festival est le marché de Nanjang, le plus grand marché en plein air du pays, où les visiteurs peuvent acheter des produits d’artisanat locaux et participer à divers jeux et concours.





Date : du 30 mai au 6 juin 2022

Lieu : aux alentours de la rivière Namdaecheon à Gangneung