La danse en Corée du Nord

Les danses du Sud et du Nord ont les mêmes racines, mais ont évolué de manière différente depuis la division nationale. La danse nord-coréenne, en particulier, tend à mettre l'accent sur la virtuosité de ses interprètes et se targue de techniques très sophistiquées, caractérisées par des mouvements rapides et une danse de type staccato.





L'ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il déclara un jour que la culture et l'art constituent le plus efficace des vecteurs d'influence, d'un pouvoir très supérieur à celui de la politique ou des armes. L'art nord-coréen, dont la danse fait partie, est donc d'abord et surtout un moyen de servir des objectifs politiques.





« Instrument d'éducation idéologique reflétant le réalisme socialiste, la danse dite "juche" ou "d'autosuffisance" a pour principaux thèmes la loyauté envers le chef suprême et le parti au pouvoir, la célébration de leurs grands accomplissements ainsi que des récits héroïques liés à la période de la lutte révolutionnaire antijaponaise et à la guerre de Corée. Ces thèmes visent à donner au peuple un sentiment de fierté à l'égard du régime », explique Kim Chae-won, directrice d'un institut de recherche local consacrant ses travaux aux différences culturelles en matière de danse.





La danse nord-coréenne a peu à peu intégré des techniques de danse étrangère dans le but de mieux représenter les thèmes socialistes.