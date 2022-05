La rue des instruments de musique classique de Seocho

ⓒ Elody Stanislas

A proximité du Gugak center (centre des arts performatifs traditionnels) et du Centre des arts, se situe la rue des instruments de musique classique. A vrai dire, tout tourne autour de l’art et de la musique : la promotion pour les divers spectacles en représentation, opéra, ballets, concerts aux « hakwon » de musique, ces académies privées pour l'apprentissage, ou encore la vente d'instruments.





ⓒ Elody Stanislas

Au détour d’une ballade assez longue, nous avons tout de même la chance de découvrir ce repère qui nous indique que nous sommes au bon endroit. Érigé par le district de Seocheo, un grand carré de fer orné d’une clef de sol, qu’on ne saurait appeler sculpture ou panneau, signale le début de la rue. Un peu déçus d’ailleurs de ne pas y trouver plus d’évidences, seuls des indices parsemés aident notre recherche. Ici, une petite aire de repos aux airs de coin photo floral.





ⓒ Elody Stanislas

Et là musique se fait entendre, les vitrines aussi se parent de bois et d’étuis lustrés. Les formes laissent deviner les instruments et certains passants se baladent violon à la main ou guitare sur le dos. Les magasins sont assez spacieux, surtout pour les spécialistes de piano, aussi grands que ceux de l’automobile. Et à défaut de trouver notre bonheur du côté classique, nous avons eu la chance de tomber sur les cuivres. Allez maestro, envoyez la musique !