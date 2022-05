Kang Daniel fera son retour le 24 mai

ⓒ KONNECT Entertainment

Kang Daniel sera de retour le 24 mai. C’est ce qu’a confirmé son agence Connect Entertainment. Sur ses réseaux sociaux officiels, un clip intitulé « The Story » annonce ainsi son retour plus d’un an après la sortie de son EP « Yellow », publié en avril 2020.





Durant sa pause musicale, le grand gagnant de la saison 2 du télé-crochet « Produce 101 » de la chaîne Mnet a lancé sa carrière d’acteur avec « Rookie Cops », une série originale de Disney +. Kang a également fait ses preuves en tant qu’animateur dans l’émission intitulée « Street Woman Fighter » qui a déclenché un véritable engouement pour la ‘street dance’ au pays du Matin clair.





En participant le mois dernier à « Press Play », contenu américain en ligne lancé par Grammy, il a annoncé une série de promotions ludiques prévues pour accompagner son nouveau projet musical.