Victon sortira son 7e mini-album le 31 mai

Victon va dévoiler le 31 mai son 7e mini-album intitulé « Chaos » qui sera composé de six morceaux dont le titre phare « Stupid O'clock ».





Pour rappel, le boys band ayant débuté en novembre 2016 avec sept garçons a remporté son premier trophée dans une émission consacrée à la k-pop en 2019, à savoir trois ans après ses débuts. Son 3e single album « Chronograph », sorti en janvier dernier a intégré le top 10 du classement d’iTunes Top Song Chart dans quatre pays.





Ses deux membres Jung Su-bin et Kang Seung-sik ont respectivement participé à l’écriture des paroles de « In Love » et « Dear. Young » qui font partie des six morceaux du 7e EP de Victon.