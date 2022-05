Lee Hae-ri de Davichi va célébrer son mariage en juillet

ⓒ WAKE ONE Entertainment

Lee Hae-ri, qui forme le duo féminin Davichi avec Kang Min-kyung depuis 2008, va célébrer son mariage en juillet.





Selon son agence Wakeone, l’artiste organisera une cérémonie intime en petit comité en présence de son entourage le plus proche. La chanteuse a elle-même affiché une lettre manuscrite sur ses réseaux sociaux afin d’annoncer cette bonne nouvelle à ses fans surnommés Davichi Code.





Rappelons que Davichi est le duo féminin sud-coréen en activité le plus ancien. Il compte plusieurs hits comme « Don’t say Goodbye » et « Stop the Time ». Kang Min-kyung a justement affiché sa playlist sur ses réseaux sociaux comprenant ces deux ballades afin d’exprimer son regret de voir partir sa moitié musicale.