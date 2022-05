École de police (12) 아무리 그래도 그렇지

Dialogue

최팀장: 너 지금 용의자랑 뭐하냐?

Capitaine Choi :Que fais-tu là avec le suspect ?





주경장: 티 팀장님.

Officier Ju :Ca... capitaine.





최팀장: 아무리 그래도 그렇지.

Capitaine Choi : Même si c’était le cas.

수사 중인 용의자랑 지금 뭐 하는 거냐고!

Je te demande ce que tu fais avec un suspect

sous investigation !





주경장: 근데요 팀장님. 장재규가 증언한 날,

Officier Ju :Mais, capitaine, le jour dont parle Jang Jae-gyu,

그 동네에서 그 친구가 찍힌 CCTV도 없고

il n’est jamais apparu sous aucune caméra de surveillance

구속영장 기각될 거 뻔히 아시잖아요!

et vous savez que votre demande de mandat d’arrêt

sera rejetée.





최팀장: 입 다물어 이 새끼야. 니들 다 옷 벗고 싶어서 환장했어? 어?

Capitaine Choi :Tais-toi. Vous voulez tous nous faire renvoyer ? Hein ?





L’expression de la semaine

아무리 그래도 그렇지: Même si c’était le cas





아무리quoique, 그래도 bien que et 그렇다 être ainsi. Cette expression s’utilise lorsqu’il n’y a pas de raison suffisante pour agir ainsi, même si ce que dit l’interlocuteur est vrai. On peut également l’employer quant on a le sentiment que la justification ne suffira pas malgré la justesse des explications que l’on vient d’entendre. 아무리 est généralement accompagné du suffixe -아도 ou -어도 que l’on appose au radical de l’adjectif ou du verbe.





Par exemple, 아무리 바빠도, même si tu es pris, 아무리 힘들어도 même si c’est difficile ou encore 아무리 열심히 설명해도 même si tu expliques clairement. Pour éviter de répéter, on remplace ce que vient de dire son interlocuteur par 그렇다 être ainsi.





Un autre exemple. Imaginons un produit qui est très bon marché. La personne dit qu’elle en a acheté beaucoup, on pourra dans ce cas lui répondre 아무리 싸도 그렇지 même si c’est bon marché, ou bien sûr 아무리 그래도 그렇지 même si c’était le cas. Ainsi, on peut donc remplacer le verbe ou l’adjectif par 그렇다.





Exemples

① 가: 지하철이 고장 나는 바람에 늦었어.

나: 아무리 그래도 그렇지. 이건 너무 심하게 늦은 거 아니야?

A : Je suis en retard à cause du métro qui est tombé en panne.

B : Même si c’était le cas, tu ne penses pas que tu es beaucoup trop en retard ?





② 가: 요즘 너무 바빠서 빨래도 못하고 살아.

나: 아무리 그래도 그렇지. 어떻게 신을 양말이 한 켤레도 없니?

A : Je suis tellement occupé ces jours-ci que je n’ai même pas le temps de faire le linge.

B : Même si c’était le cas, comment peux-tu même pas ne pas avoir une paire de

chaussettes propres ?.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Le pronom sujet de la deuxième personne du singulier 너 tu

- Maintenant 지금

- Le suspect 용의자

- Que, quoi 뭐, la forme contractée de 무엇

- Avec, et 랑

- Le verbe faire 하다

- Le suffixe interrogatif -냐 qui montre une certaine supériorité

- Un chef, un capitaine팀장

- Le suffixe honorifique님, madame, monsieur, professeur

- Une enquête, une investigation de la police 수사

- Mais, pourtant 그런데, 근데 (forme abrégée)

- Témoigner, faire une déposition 증언하다

- Le jour 날

- Le quartier 동네

- Un ami 친구

- Le verbe être enregistré 찍히다

- Le mandat d’arrêt 구속영장

- Être rejeté 기각되다

- Indéniablement, évidemment 뻔히

- Le verbe savoir 알다

- Le suffixe honorifique 시

- La bouche 입

- Se taire 다물다

- Le pronom de la deuxième personne du singulier, tu ou toi 니

- La marque du pluriel들, 니들 vous (familier)

- Tout, tous 다

- Le vêtement옷

- Enlever, ôter 벗다

- Vouloir 싶다

- Perdre la tête, devenir fou 환장하다