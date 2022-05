Le Pakistan interdit les importations de tous les produits de luxe non essentiels

ⓒ YONHAP News

Le Pakistan a interdit les importations des produits de luxe pour stabiliser l’économie nationale.





Selon le quotidien The Express Tribune, la ministre de l’Information a annoncé jeudi dernier la liste des 38 produits non essentiels. On y retrouve les voitures, les téléphones portables, les électroménagers, la confiture, le poisson ou encore les meubles. Marriyum Aurangzeb a indiqué que cette mesure permettrait d’économiser annuellement 6 milliards de dollars, redressant l’économie locale et les industries du pays.





Le Pakistan souffre d’une dette extérieure massive à la suite de l’investissement des infrastructures de grande ampleur. La pandémie de COVID-19 a encore aggravé sa crise. D’après le site Trading Economics, sa dette publique s’est élevée à 130 milliards de dollars au quatrième semestre de l’année dernière.