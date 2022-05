Chine : un coach sportif confiné devient une star du web

ⓒ YONHAP News

Un coach fitness taïwanais de 50 ans est devenu une vedette en Chine, profitant du confinement imposé dans certaines grandes villes. Liu Genghong, ancien chanteur et acteur, n'a pas remporté un grand succès dans le monde du divertissement. Il a alors déménagé à Shanghai et s'est reconverti dans l’enseignement du sport.





Mais fin mars dernier, la capitale économique chinoise a été verrouillée sur fond de crise du COVID-19, et Liu a commencé à apprendre à faire de la gymnastique en live sur la plateforme de vidéo courte Douyin. Ses cours en ligne ont fait un tabac et sa chaîne est désormais suivie par plus de 88 millions de personnes. Le secret de son succès : les mouvements simples et l’énergie positive.





Le gouvernement chinois tente de profiter de sa popularité pour calmer le mécontentement des habitants à l’égard de la prolongation de la quarantaine. Dans ce cadre, ses médias officiels comme Chine Nouvelle braquent les projecteurs sur Liu et louent ses clips.