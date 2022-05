Bande originale d’« Ecole de police » (2)

La bande originale d’« Ecole de police », une série télévisée à succès de la chaîne KBS2TV, a été publiée le 28 septembre dernier. Diffusée les lundis et mardis du 9 août au 5 octobre 2021, « Ecole de police » a rencontré un succès important atteignant un taux d’audience de 10 %.





Rappelons que l’acteur chevronné Cha Tae-hyun a partagé l’affiche avec deux idoles de la k-pop : Jin-young qui a fait ses débuts au sein de B1A4 en 2011 et Krystal, la membre du girls band f(x).





Composé de deux CD, l’album de sa bande originale est produit par Gamy, qui a créé entre autres celles pour des dramas cultes comme « Sky Castle » et « Descendants of the Sun ». Ce nouveau projet compte un total de 22 morceaux interprétés par plusieurs vocalistes de grand talent comme le quartette féminin Big Mama, Yu-ju de GFRIEND et Jung Dong-ha qui a fait ses débuts en tant que 9e vocaliste du groupe de rock légendaire sud-coréen Boohwal.