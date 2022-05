Hong Dae-kwang retrouve son public dans le « jardin de la lumière »

Date : les 11 et 12 juin

Lieu : Ilchi Art Hall à Séoul





Voici un rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez les concerts données dans un petit théâtre. Hong Dae-kwang montera sur scène le samedi 11 juin à 18h puis le dimanche 12 juin à 16h au Ilchi Art Hall situé dans la capitale sud-coréenne.





Intitulé « Le jardin de la lumière », le concert de l’auteur-compositeur-interprète révélé lors de la saison 4 de « Superstar K » se déroulera durant 120 minutes. Il s’agit de son deuxième concert en solo qui fait suite à « WinterFesta 2021 », tenu en décembre dernier au COEX à Séoul, presque deux ans après son absence.





Sachez que le musicien âgé de 37 ans a débuté en 2013 avec son premier disque intitulé « Far Away », composé de huit morceaux dont six signés par lui-même.