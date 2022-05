Une nouvelle comédie musicale intitulée « Volume Up » est jouée, du 13 mai au 7 août, au Théâtre Seoul Forest du Galleria Foret, situé dans l’est de la capitale.





L'histoire se déroule dans un club de musique live nommé « Volume » qui a connu son heure de gloire dans le passé mais qui, aujourd'hui, est déserté par les artistes et le public. Six jeunes musiciens s'y retrouvent, se rapprochent et décident de former un groupe malgré leurs différences et leurs blessures. Parviendront-ils à redonner vie et gloire à ce club mythique ?





La comédie musicale « Volume Up » est produite et écrite par le chanteur et acteur Hong Kyung-min. On retrouve au casting des chanteurs comme Seven, Nam Tae-hyun ou Park Si-hwan, mais aussi des musiciens comme le guitariste Jungmo, le batteur Kang Min-seok ou encore le bassiste Kim Jin-hwan, qui régalent les spectateurs avec de la musique live.





Date : du 13 mai au 7 août 2022

Lieu : Théâtre Seoul Forest du Galleria Foret à Séoul