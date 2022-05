Table de fleurs printanières (I)

ⓒ KBS

Au pays du Matin clair, les quatre saisons sont très marquées. Au printemps qui correspond aux mois de mars, avril et mai, on peut apprécier toutes sortes de fleurs et diverses herbes sauvages partout dans la péninsule.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir les différents plats printaniers préparés à base de ces ingrédients naturels.





Notre première destination cette semaine est Jeongsanmaeul de Sandongmyeon du comté de Gurye dans la province de Jeolla du Sud. Dans ce village reconnu pour son paysage jaunâtre créé par ses cornouillers à chaque printemps, il existe une technique agricole traditionnelle qui consiste à prévenir les dommages causés par le froid en faisant de la fumée. Cette technique qui a été désignée comme patrimoine agricole important du pays en juin 2014 était déterminante pour protéger les cornouillers.

Pour les villageois, les cornouillers appelés « sansuyu » étaient surnommés « arbre d’argent » ou « arbre d’or » étant donné leur importance au niveau du revenu familial. Lors des périodes difficiles, il s’agissait de l’unique source de revenu du village et tous les habitants étaient convoqués pour les différents travaux concernés. A titre d’exemple, lorsqu’il n’existait pas de machine, les enfants comme les adultes se rassemblaient pour dégager les graines des fruits séchés en les craquant avec leurs dents. Ainsi les habitants de ce quartier se démarquaient avec des lèvres rougies et des dents abîmés.





Alors, pourquoi les fruits de sansuyu qui ont une saveur à la fois amère et douce ont-ils attiré autant l’attention ? C’est surtout grâce à leurs valeurs nutritives. Riches en acides aminés, calcium, magnésium, zinc et vitamine A, ils permettent de purifier l’esprit, renforcer les organes et donner de l’énergie.

Que prépare-t-on avec les fruits de sansuyu ? Tout d’abord, le « sansuyu suyuk ». Si on ajoute les fruits de sansuyu lorsqu’on cuit la viande de bœuf à la vapeur, la viande devient bien tendre et le bouillon bien dense. Il y a aussi le « sansuyu hwajeon ». On pétrit la pâte de riz gluant puis la garnit de fruits et de fleurs de sansuyu. Comme vous pouvez le deviner, la galette de fleur ainsi préparée est non seulement belle à voir, mais également bien appétissante. En l’accompagnant d’un bol de « sansuyumakgeolli », l’alcool traditionnel laiteux infusé de sansuyu, on peut apprécier la belle saison du printemps pleinement dans sa bouche.





Déplaçons-nous à Jisimdo, une île située à Geoje dans la province de Gyeongsang du Sud. Sur cette petite île isolée où on ne peut même pas amarrer un bateau, on pêche avec une grande épuisette attachée à une canne en bambou. Cette technique traditionnelle permet aux villageois de se procurer des poissons frais au jour le jour.

A Jisimdo, 80 % de la terre est remplie de camélias appelés « dongbaek ». Sur les allées de ce « Dongbaekseom », on trouve des pétales rosâtres de cet arbuste éblouissant. Ici, les habitants produisent de l’huile de camélia avec des graines de dongbaek. Elle sert de diverses manières : une cuillerée d’huile permet d’apaiser la toux et d’améliorer les symptômes respiratoires et quelques gouttes rendent les cheveux lisses. Si on assaisonne les herbes sauvages qui poussent sous la brise marine chaleureuse dont le « chamnamul », le « bangpungnamul » et les pousses de l’épine-vinette « gugija » avec de l’huile de camélia, cela devient une salade fraîchement parfumée et saine. Quant à l’aralie « dureub », on en prépare la galette « dureubjeon » dans de l’huile de dongbaek qui la rend encore plus délicieuse et appétissante.





Notre voyage culinaire à la recherche des plats de fleurs printaniers se poursuit la semaine prochaine !