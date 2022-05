Les spectacles de gymnastique de masse en Corée du Nord

ⓒ KBS

Dans le Grand dictionnaire de la langue coréenne de la Corée du Nord, un « jeu de masse » est défini comme une nouvelle forme d'art sportif complet et hybride qui combine des techniques athlétiques et un contenu idéologique et artistique de haut niveau impliquant des milliers ou des dizaines de milliers de personnes.

Un jeu de masse est donc un moyen pour le régime de propager son idéologie et d'éduquer le public à travers la culture et l'art. Ainsi, les artistes sont bien plus que des artistes : ils sont des combattants placés sur la ligne de front culturelle.





« Les jeux de masse du royaume ermite impliquent la mobilisation de plus de 100 000 participants. Très peu de pays sont capables d'en faire autant. Le Nord est par conséquent très fier de présenter ses spectacles démesurés lors d'occasions spéciales ou en l’honneur d’invités étrangers. Il s'en sert même comme un moyen de gagner des devises étrangères lors de séjours organisés pour ces derniers. Sur le plan national, les spectacles de gymnastique sont aussi un outil de communication important et jouent un rôle essentiel dans l'intensification de l'éducation idéologique de la population », explique Kim Chae-won, directrice d'un institut de recherche travaillant sur les différences culturelles en matière de danse.





Pour l'ethnomusicologue britannique Keith Howard, les chorégraphies des jeux de masse nord-coréens sont délibérément compliquées. Le moindre faux pas peut en effet gâcher l'ensemble du dispositif, de sorte que les interprètes doivent être extrêmement concentrés sur le rôle qu’ils ont à tenir. Ainsi, les spectacles encourageraient l’esprit collectiviste de manière invisible.