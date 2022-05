« Etoiles filantes » de Kwon Jung-saeng

ⓒ Getty Images Bank

Un papillon jaune posé sur le mur ensoleillé prit son envol. Un pétale de fleur d’abricotier tomba doucement du mur en pierre, tel un papillon.





Gap-sun ramassa les pétales roses dispersés sur le sol et les enfila sur un fil. Gap-dol en versa une poignée sur les pans de sa jupe. Tandis que le garçon tint une extrémité du fil de coton, la fille enchaîna rapidement les pétales. Elle rassembla les deux extrémités du fil et fit un nœud. Gap-dol accrocha le collier de fleurs autour du cou de Gap-sun.









- Extrait de l’émission





Depuis ce jour-là, Gap-dol et Gap-sun se promenaient ensemble dans les rues du port tous les dimanches, main dans la main.





Les étoiles qu’ils voyaient dans leur village natal scintillaient dans le ciel noir de la nuit au-dessus de la mer.





Une étoile filante tomba en direction de la mer sombre, dessinant une traînée rouge flamboyante dans le ciel. Non, les étoiles filantes ne tombèrent pas dans la mer. Leur lumière s’éteignit au milieu du ciel.





« Dol, l’étoile filante a cessé de tomber dans la mer. »

« Elle est trop effrayée. La mer est très profonde. »





Gap-sun se souvint de cette étoile filante tombée dans l’étang au-delà de la colline Dalmaji.





« Mais celles qui sont tombées dans l’étang sont mortes, n’est-ce pas ? »

« Oui, elles y sont mortes parce que c’est chez elles, mais la mer n’est pas leur maison. »





그날 이후 갑돌이와 갑순이는 일요일이면 항구의 저녁거리를

손잡고 함께 거닐었습니다.





바다와 맞닿은 새카만 밤하늘엔 고향에서 보던 별들이

그 때 그 자리에서 가없이 반짝이고 있었습니다.





별똥별이 하나 새빨간 불꽃을 그리며 어두운 바다를 향해 떨어졌습니다.

아니, 별똥별들은 바다에 떨어지지 않고

하늘 중간에서 불빛이 꺼지고 말았습니다.





“돌아, 별똥별이 바다에 떨어지려다 멈추어 버렸어”

“겁이 나서 떨어지지 않는 거야. 바닷속은 굉장히 깊거든”





갑순이는 옛날, 달맞이산 너머 못물에 빠지던 별똥별이 생각났습니다.





“그 못 속에 빠지던 별똥별은 죽지 않았니?”

“죽었어”

“거긴 고향이니까 부러 그렇게 빠져 죽은 거지만, 바닷속은 고향이 없단다”









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Nos deux protagonistes disent que ces pauvres étoiles filantes finissent par descendre sur Terre parce qu’elles n’ont nulle part où aller dans le vaste ciel. Les hommes meurent aussi lorsqu’ils n’ont pas de place pour vivre dans ce monde. Il est naturel pour nous les êtres humains de vouloir mourir chez nous, un endroit où nous pouvons nous sentir à l’aise et en sécurité. Les orphelins qui ont perdu leur maison et leurs parents sont comme ces étoiles filantes qui n’ont aucun endroit où elles puissent aller. La mer n’est pas un abri pour elles, alors elles disparaissent dans les airs. La conversation entre les deux personnages illustre la tristesse et les difficultés vécues par les orphelins de guerre.









Sun, notre village natal s’est probablement transformé en pays des merveilles argenté en cette période de l’année. Je t’écris sans vergogne parce que ce village enneigé me manque tellement.





Je suis dans un pays du sud rempli de palmiers. Les canons grondent et les pauvres soldats casqués perdent la vie.





Te souviens-tu des étoiles filantes dans le ciel nocturne que nous regardions ensemble dans notre village ?





Sun, ce soir, je vais devenir sans doute cette étoile filante qui est tombée dans l’étang de l’autre côté de la colline Dalmaji. Je vais devenir alors un oiseau. Lorsque les fleurs d’abricotier s’épanouiront dans notre ville natale au printemps, je chanterai une belle mélodie, assis sur une branche joliment fleurie avec ces fleurs rayonnantes.





순아, 고향엔 지금쯤 은빛깔의 눈세상일 거야.

그 포근포근 따뜻한 눈나라 고향이 못 견디게 그리워

체면도 없이 너에게 편지를 쓰게 되었구나.





여기는 야자나무 우거진 남쪽나라,

대포 소리가 커다랗게 울리고

철모를 쓴 용사들이 가엾게 목숨을 불사르고 있단다.





고향 마을에서 너와 함께 구경하던 밤하늘의 그 별똥별.





순아, 나도 오늘밤쯤 고향 달맞이산 너머 못 속에 빠져드는 별똥별이 될 거야.

그래서 한 마리 새가 되겠어.

고향 마을에 봄이 오면 살구꽃이 피면

그 살구꽃 눈부신 가지에 앉아 아름답게 우는 새가 될 거야.









Auteur : Kwon Jung-saeng (10 septembre 1937 – 17 mai 2007)

- Débuts littéraires : en 1969 avec la publication de son conte pour enfants « Crotte de chien ».