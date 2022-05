École de police (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

Dialogue

유동만: 느티나무 후원회 말이다.

Yoo Dong-man :Concernant la Fondation de l’Orme.

니들 그걸로 장난질 많이 쳤드라?

On dirait que vous l’avez utilisée

pour jouer pas mal de tours ?





고교수: ...뭐?

Professeur Ko :Quoi ?





유동만: 경찰들 후원해주는 척 하면서 비리 경찰들한테 돈 건네주고

Yoo Dong-man :Prétendre que c’est pour venir en aide aux officiers de police

alors que vous corrompez des policiers

아주 별 지랄을 다 떨었드만.

et que vous vous comportez n’importe comment.

장부에 다 나와 있던데, 안 그냐?

Tout est noté dans le registre, n’est-ce pas ?





고교수: ...뭐 눈엔 뭐만 보이니까.

Professeur Ko : On ne voit que ce que l’on veut bien voir.





유동만: 쓰레기들이 하는 짓을 너무 잘 아는 거겠지 내가.

Yoo Dong-man :C’est peut-être que je connais trop bien les racailles.





L’expression de la semaine

뭐 눈엔 뭐만 보이니까: On ne voit que ce que l’on veut bien voir





On utilise, en temps ordinaire, cette expression lorsque l’on voit quelque chose qui nous intéresse ou pour lequel on se sent en toute confiance. Selon les personnes, les intérêts et les valeurs sont différents. Or la plupart du temps, on ne prête attention qu’à ce qui nous intéresse.





Dans 뭐 눈엔 뭐만 보인다, le premier뭐 désigne de manière générale une idée, un sujet alors que le deuxième 뭐indique précisément l’objet regardé. Cette forme s’utilise souvent quand l’on ne montre aucune considération voire aussi lorsque l’on dévalorise l’intérêt ou le choix de son interlocuteur.





Mais, dans un cadre différent, on peut également utiliser cette expression quand on porte de l’intérêt pour quelque chose et qu’étrangement il y a un élément qui nous saute aux yeux. Prenons un exemple. Si l’on éprouve l’envie d’acheter des chaussures, on regardera alors les pieds des gens et donc, dans cette situation, on emploiera cette forme, 뭐 눈엔 뭐만 보인다, on ne voit que ce que l’on veut bien voir.





Exemples

① 가: 와, 저 옷 디자인 독특하고 멋있지 않니?

나: 뭐 눈엔 뭐만 보인다니깐. 저렇게 이상한 옷을 어떻게 입고 다녀?

A : Ouah, la coupe de ce vêtemement est chic et originale, tu trouves pas ?

B : On ne voit que ce que l’on veut bien voir. Comment peut-on porter un vêtement

aussi bizarre?





② 가: 이 화분 하나 사 갈까?

나: 집에 화분이 그렇게 많은데 또 사려고? 뭐 눈엔 뭐만 보이는구나.

A : On achète ce pot de fleurs ?

B : On en a déjà tellement à la maison et tu veux encore en acheter un ?

On ne voit que ce que l’on veut bien voir.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Une espèce d’orme 느티나무

- Un comité de patronage 후원회, 후원하다 patronner

- À propos, en ce qui concerne 말이다

- Tu, toi 니, 니들 vous (pluriel)

- Une farce, un tour 장난질, 장난질 치다 jouer un tour

- Quoi ? 뭐?

- La police 경찰

- La construction radical du verbe + 는 +척하다 faire semblant, feindre

- La corruption 비리

- À quelqu’un, de quelqu’un, pour quelqu’un -한테

- Argent 돈

- Donner, faire passer 건네주다

- Très, réellement, véritablement 아주

- Différent, autre 별

- Une conduite insensée (familier) 지랄, 지랄을 떨다 se comporter de façon insensée

- Un registre, un livre de comptes 장부

- Tout 다

- Apparaître, être publié 나오다

- Une racaille, une personne corrompue쓰레기

- Une action, un acte, une conduite 짓

- Le verbe savoir, connaître 알다

- La forme contractée de 나-가, 내가 je