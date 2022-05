Son Heung-min, premier Asiatique à devenir le meilleur buteur de Premier League

ⓒYONHAP News

Son Heung-min est devenu le premier Asiatique à remporter le titre de meilleur buteur de Premier League, le championnat d’Angleterre de football. L’attaquant sud-coréen de Tottenham a terminé la saison 2021-2022 avec un total de 23 réalisations et a fini en tête de ce classement à égalité avec l’Egyptien Mohammed Salah de Liverpool. Par ailleurs, les Spurs ont terminé à la quatrième place. Ainsi, ils ont validé leur ticket pour la prochaine Ligue des champions.





Avant l’ultime journée, Son comptait une réalisation de moins que son rival Salah. Dimanche dernier, il a inscrit un doublé en contribuant au succès écrasant de son équipe 5 à 0 face à Norwich, tandis que l’Egyptien n’a marqué qu’un seul but lors de la victoire de Liverpool contre Wolverhampton (3-1). Ainsi, ils ont terminé co-meilleur buteurs. Cependant, le bilan de Son est plus apprécié car ses 23 buts ont tous été marqués dans le jeu, alors que celui de Salah contient cinq pénaltys transformés. Derrière eux, viennent le Portugais Cristiano Ronaldo de Manchester United avec 18 buts et l’Anglais Harry Kane, coéquipier de Son, avec 17 unités.





La Premier League fait partie des cinq grands championnats de football en Europe, avec ceux d’Espagne, d’Allemagne, de France et d’Italie. Aujourd’hui, elle est considérée comme la meilleure ligue au monde.





Cette saison, « Sonny » a enregistré plusieurs records. D’abord, il a battu son meilleur total de buts marqués sur une saison. Ensuite, il a dépassé à la fois le record d’un de ses compatriotes et celui d’un Asiatique en Europe : les 17 réalisations que Cha Bum-geun, alors joueur de Leverkusen, a réussies en Bundesliga pendant la saison 1985-1986, et les 21 buts de l’Iranien Alireza Jahanbakhsh en Eredivisie, la première division hollandaise. Enfin, Son compte 23 tirs réussis sur 86, soit un excellent taux de réussite de 27 %, loin devant Salah (17 %), Ronaldo (16%) et Kane (13 %). Il a su s’imposer comme un attaquant redoutable. Certes droitier, il est très à l’aise des deux pieds. La preuve en est, il a inscrit 12 de ses 23 buts du pied gauche cette saison.





Né en 1992, Son Heung-min a fait ses débuts en Europe en 2010 sous le maillot de Hambourg en Bundesliga. Trois ans après, il a rejoint un autre club allemand, le Bayer Leverkusen avant de découvrir, en 2015, l’Angleterre et Tottenham. Depuis, il poursuit son ascension fulgurante. L’âge d’or ne fait que commencer pour le joueur qui permettra au football sud-coréen de s’élever davantage.