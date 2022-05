Girls’ Generation fera son retour à l’occasion du 15e anniversaire de ses débuts

ⓒ SM Entertainment

L’une des figures emblématiques de la 2e génération de la k-pop vient d’annoncer son grand retour ! Il s’agit de Girls’ Generation, groupe d’idole hors pairs, lancé en août 2007 par le label SM Entertainment, et qui compte aujourd’hui huit ravissantes membres.





Célébrant cette année le 15e anniversaire de ses débuts, le girls band s’apprête à sortir un nouvel album en août prochain pour le plus grand bonheur de ses fans surnommés « SONE ». Ce retour est d’autant plus attendu que l’ensemble des huit membres, qui mènent chacune activement une carrière solo en tant que musicienne ou actrice, seront toutes réunies même si elles n’appartiennent plus à la même agence.





Son dernier album remonte à il y a cinq ans. C’était « Holiday Night », le 6e opus officiel publié en août 2017.