Stray Kids ajoute trois dates supplémentaires à sa tournée mondiale

Une excellente nouvelle pour la communauté Stay du monde entier ! Intitulée « Maniac », la tournée mondiale de Stray Kids, lancée avec deux concerts le 30 avril et le 1er mai dans la capitale sud-coréenne, est créditée de trois nouveaux concerts : un à Seattle et deux autres à Anaheim.





Le boys band du label JYP Entertainment qui a prévu neuf spectacles aux Etats-Unis en donnera donc finalement 12 dans huit villes américaines. Plus précisément, le boys band se produira en concert à Newark les 28 et 29 juin, à Chicago le 1er juillet, à Atlanta le 3 juillet, à Fort Worth le 6 juillet, à Los Angeles les 9 et 10 juillet, à Oakland le 12 juillet, à Seattle les 14 et 15 juillet et enfin à Anaheim les 19 et 20 juillet. Et avant de s’envoler pour les USA, le groupe retrouvera ses fans au Japon : les 11 et 12 juin à Kobe puis les 18 et 19 juin à Tokyo.





Sachez que Stray Kids est resté dans le classement du Billboard 200 pour la septième semaine consécutive avec son dernier mini-album « ODDINARY ». Ce dernier a même pris la tête du classement américain des albums les plus vendus faisant du boys band le troisième groupe ou artiste de k-pop à avoir réalisé cet exploit après BTS et SuperM.