(G)I-DLE donnera le coup d’envoi de sa première tournée mondiale à Séoul

(G)I-DLE, ayant débuté en mai 2018 et composé de cinq membres, lancera sa première tournée mondiale baptisée « JUST ME ( )I-DLE ». Le coup d’envoi sera donné les 18 et 19 juin au parc olympique à Séoul. L’ensemble des tickets pour les deux jours de spectacles sont déjà écoulés.





Le groupe féminin dirigé par la leader So-yeon poursuivra ensuite dans 15 grandes villes aux Etats-Unis, au Chili, au Mexique, en Indonésie, aux Philippines, au Japon et à Singapour.





Pour rappel, son premier album studio « I Never Die », dévoilé le 14 mars, a intégré le Billboard Global 200 qui classe les meilleures chansons au monde. Son titre phare « Tomboy » s’est hissé à la 34e position du Billboard Global Chart, soit un record absolu pour (G)I-DLE.