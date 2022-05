Onew de SHINee publiera son 1er album studio au Japon

ⓒ SM Entertainment

Onew va publier son premier opus officiel au Japon. Le vocaliste phare de SHINee qui mène une carrière solo depuis décembre 2018 va publier le 6 juillet prochain son premier album au Japon.





Intitulé « Life goes on » qui veut dire « La vie continue », il contiendra un total de dix chansons dont six nouveaux morceaux et quatre reprises de hits japonais. Le chanteur lancera sa première tournée en solitaire dans l’archipel deux jours après la publication de son album. Il donnera ainsi six concerts dans quatre villes nippones : Tokyo, Fukuoka, Nagoya et Osaka.





Pour rappel, le vocaliste de son vrai nom Lee Jin-ki a publié le 11 avril dernier son 2e mini-album solo. Ce dernier a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 41 pays. Le clip vidéo de son titre phare « DICE » a dépassé les 9 millions de vues sur YouTube moins de trois semaines après sa publication.