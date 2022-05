Park Ji-hoon organisera un fanmeeting à l’occasion de son 23e anniversaire

ⓒ YONHAP News

Park Ji-hoon, reconnu à la fois comme chanteur et acteur, fêtera le 29 mai son 23e anniversaire entouré de ses fans. A cette occasion, le membre du boys band Wanna ONE, formé à l’issue de la saison 2 de « Produce 101 », donnera un spectacle « May I meet you » à l’université Kwangwoon à Séoul.





Il s’agit de la première rencontre entre l’idole et ses passionnés organisée hors ligne depuis trois ans. La dernière a eu lieu en 2019 peu après la sortie de son 1er album solo « O’CLOCK ». Afin de rendre ces retrouvailles spéciales, un spectacle riche en programmes se déroulera durant 120 minutes.