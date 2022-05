Le festival musical de la jeunesse se tiendra les 11 et 12 juin

Date : les 11 et 12 juin

Lieu : Parc olympique à Séoul





Parmi plusieurs événements prévus pour le mois prochain, un est exclusivement dédié à la jeunesse. L’édition 2022 du festival musical de la jeunesse aura lieu les 11 et 12 juin au parc olympique à Séoul.





Sur le line-up, on trouve des artistes particulièrement prisés par les jeunes mélomanes comme Lee Seung-youn et Lee Mu-jin qui ont intégré le top 3 de la première saison de « Sing Again ». De célèbres solistes féminines comme Youn-ha et Heize monteront également sur scène aux côtés de musiciens indépendants comme Yun Ddan Ddan et Cheeze.





Afin de rendre l’ambiance plus festive, Hook, la troupe de danse dirigée par Aiki et La Chica, représentée par Gabee, feront elles aussi leur apparition.