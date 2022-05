Un Taïwanais invente une poussette pour ses poissons rouges

© KBS

Un Taïwanais a inventé une poussette pour promener ses poissons rouges.





Jerry Huang, photographe et inventeur s’est inspiré des gens qui sortent leurs animaux de compagnies peu communs comme le lézard ou l’araignée, entre autres. Il a fabriqué lui-même le support métallique et y a inséré un aquarium pour que les poissons puissent regarder le paysage extérieur. Le réservoir d’eau est doté d’un filtre et d’une pompe à air qui fonctionnent avec une batterie.





Selon Huang, tout le monde a envie de découvrir un nouveau monde, et s'il était un poisson rouge, il serait ravi si quelqu'un lui permettait d’explorer des terres inconnues.