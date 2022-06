Table de fleurs printanières (II)

ⓒ KBS

Le printemps est la saison des fleurs. Après un long hiver froid, les fleurs qui poussent les unes après les autres attirent les regards. Traditionnellement au pays du Matin clair, au début du printemps, on organisait le « hwajeon nori » ou le jeu du gâteau de fleurs qui consistait à préparer des gâteaux décorés de fleurs comestibles dont les azalées.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir divers plats appétissants à base de fleurs.





Notre première destination cette semaine est Jicheonmyeon du comté de Chilgok de la province de Gyeongsang du Nord. A Nakhwadam qui est le site à visiter dans ce petit village, il y a une légende : les femmes du village auraient plongé dans ce réservoir d’eau afin de se protéger lors de l’invasion de la péninsule par le Japon au XVIe siècle. Depuis, on aurait appelé ce site « Nakhwadam » à l’image des femmes qui se lançaient de la falaise ressemblant aux pétales de fleurs. A chaque printemps, ce fameux site est couvert de diverses fleurs sauvages.

Le couple de Mme Son nous accueille dans sa belle maison dont le jardin est rempli de 400 différentes fleurs et herbes sauvages qui nous font ressentir la magnificence de cette saison. Selon le couple d’âge mûr, elles ne sont pas seulement agréables à voir mais surtout efficaces en termes de remède de bonne femme.

Par ailleurs, les fleurs sauvages deviennent les principaux ingrédients des repas en cette période de l’année. Par exemple, dans le fameux « bibimbap », le riz cuit à la vapeur garni de diverses herbes, on ajoute des pétales d’azalées et d’acacias jaunes. L’assaisonnement se fait à base de « dallaeganjang », la sauce soja accompagnée de ciboulette sauvage. On apprécie le plat d’abord par son apparence multicolore attrayante avant de ressentir la saison fraîche pleinement dans la bouche. Avec les plantes dont les boutons de fleurs sont relativement de grande taille comme le tussilage, on prépare des beignets en les faisant frire dans l’huile. En prenant une bouchée, on ne peut résister à la texture croquante et la saveur douce. Quant aux pétales de fleurs de petite taille, ils sont utilisés pour préparer des galettes de fleurs « hwajeon » ou pour décorer les nouilles au bouillon glacé.





Déplaçons-nous dans le comté de Hadong dans la province de Gyeongsang du Sud. Quand les cerisiers fleurissent, les riverains du fleuve Seomjin sont particulièrement occupés à attraper les petits coquillages « jecheob ». On les déterre d’une manière traditionnelle au fond des eaux en utilisant une sorte de racleur.

Que prépare-t-on avec ces coquillages riches en minéraux qui sont particulièrement efficaces pour se débarrasser de la fatigue ? Tout d’abord, le « jecheobguk ». On fait cuire la chair de coquillages proprement lavée puis on y ajoute de la ciboulette. Le bouillon devient bien profond grâce à la saveur des coquillages. La galette « jecheobjeon » est aussi un plat qui permet d’apprécier la texture bien ferme des coquillages. On prépare la pâte à base d’eau utilisée pour cuire les coquillages et la poudre de farine de blé. On y ajoute de la ciboulette et de la chair de jecheob. Cette galette bien croquante est un plat aimé de tous. Le « jecheobchomuchim » est aussi un plat que tous les foyers de cette zone ne manquent pas de préparer en cette période de l’année. On mélange du navet et de la pomme coupés en tranches fines et de la chair de jecheob. On assaisonne le tout dans le « chogochujang », la pâte de piment rouge vinaigrée. Ce plat d’une saveur pimentée et douce redonne l’appétit. Les habitants qui n’avaient pas eu suffisamment de temps pour apprécier le beau paysage floral dans le passé se souviennent de ces temps en partageant ces bons plats.





Avez-vous apprécié notre voyage à la recherche des plats de fleurs ? Restez en bonne santé tout au long du mois de juin !