Théâtre : « Retour »

Ecrite par Seon Wook-hyun et mise en scène par Jeong Beom-cheol, cette pièce a été créée en 2015 et, a remporté, la même année, le prix d'excellence et le prix du meilleur metteur en scène au Festival de théâtre de Séoul. Elle a également fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2017 sous la direction de Heo Chul.





Dans un petit village rural se trouve un restaurant modeste, nommé « Retour », qui vend des plats traditionnels et du makgeolli, alcool de riz coréen. Sur le mur, on peut lire : « Si vous buvez du makgeolli ici, ceux qui vous manquent reviendront ». Une institutrice qui écrit tous les jours à son fils parti au service militaire, un homme qui attend le retour de sa femme qui l’a quitté ou un moine bouddhiste qui vient d'emménager dans le village... Des gens avec des histoires différentes se croisent dans ce restaurant.





Date : du 7 mai au 5 juin 2022

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul