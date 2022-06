Concert : « Les Compositeurs qui marchent sur le papier à musique »

Le Théâtre national de Jeongdong à Séoul présente une série de concerts, intitulée « Les Compositeurs qui marchent sur le papier à musique », consacrée à deux compositeurs de comédies musicales, Heo Su-hyeon et Lee Beom-jae.





Trois concerts présentant les créations de Heo en sa présence ont déjà eu lieu du 26 au 28 mai. Il a travaillé, en tant que compositeur ou directeur musical, pour de nombreuses comédies musicales, dont notamment « Lugwig », « Frida » et « Smoke ».





Du 2 au 4 juin se dérouleront trois autres concerts mettant en lumière le talent du pianiste et compositeur Lee Beom-jae, qui a joué de son instrument pour les comédies musicales « Rachmaninoff » et « Thrill Me » et composé la musique de « Wild Grey ».





Date : du 26 au 28 mai et du 2 au 4 juin 2022

Lieu : Théâtre national de Jeongdong à Séoul