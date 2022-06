Les films nord-coréens

ⓒ YONHAP News

Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), un film intitulé Un jour, une nuit a été projeté le 9 avril dans les salles de cinéma du pays. C'est la première fois depuis près de six ans que la Corée du Nord assure la projection d'un film auprès du public et en fait la promotion. Il reste désormais à savoir si cette sortie est le signe d’une reprise de la production cinématographique nationale et d’un regain de vitalité du secteur, dont l’économie a été plutôt défaillante sous le règne de l'actuel dirigeant Kim Jong-un.





« Il existe, au Nord, trois grandes sociétés de production cinématographique. Le Korean Art Film Studio est la plus grande et la plus prolifique entreprise du secteur, tandis que le April 25 Film Studio est géré par l'armée populaire coréenne. L'Université des arts dramatiques et cinématographiques de Pyongyang possède aussi un studio de production, où les étudiants réalisent des films dans le cadre de leur projet de fin d'études. La qualité des œuvres qui y sont produites a été jugée si bonne que le département a été reconnu comme une structure officielle de production de films », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk à Séoul.





L'ancien dirigeant Kim Jong-il a eu une influence considérable sur l'histoire du cinéma nord-coréen. Grand amateur de films, celui-ci a dirigé le département de la propagande et de l'agitation à la fin des années 60 et a commencé à renforcer le culte de la personnalité de son père et fondateur de la nation, Kim Il-sung. Il a aussi créé le studio Mt. Baekdu, chargé de produire des films sur la famille Kim. L'un d’eux, scindé en dix parties et intitulé L'étoile de la Corée, traite de la lutte antijaponaise de Kim Il-sung pendant ses jeunes années.